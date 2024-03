SGL-Carbon-Chef Derr will Vertrag nicht verlängern

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon muss sich einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Torsten Derr wolle seinen Vertrag nicht verlängern, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der Vertrag endet damit spätestens am 31. Mai 2025. Derr ist seit 2020 Chef des Konzerns. Bis zur Neubesetzung solle er seine Aufgaben fortführen. Der Aufsichtsrat beginne unverzüglich mit der Suche nach einem Nachfolger. An diesem Freitag legt SGL Carbon die Zahlen für das abgeschlossene Jahr vor./ngu/jha/