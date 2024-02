SGHC Aktie: Quo vadis?

Die Super Sghc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,32 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,15 USD, was einem Unterschied von -5,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 3,05 USD liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Super Sghc-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Langfristig betrachtet wird die Super Sghc-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit einer Bewertung von 1 Gut und 0 Neutral. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel wird jedoch auf 5 USD festgelegt. Dies würde eine Performance von 58,73 Prozent bedeuten und führt zur Gesamteinstufung "Gut" seitens der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Super Sghc-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde die Super Sghc-Aktie von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.