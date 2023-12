SGHC Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Super Sghc beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 13,79 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,78, was bedeutet, dass Super Sghc hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Super Sghc ausgesprochen haben, sind der Meinung, dass die Aktie insgesamt eine "Gut" Bewertung verdient. Von den Analysten liegt 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Super Sghc liegt bei 5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 55,76 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Bei der technischen Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, ergibt sich für Super Sghc ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,21 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,3 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Super Sghc. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass das Interesse der Anleger an Super Sghc abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund des geringen Interesses in den sozialen Medien das Rating "Schlecht".