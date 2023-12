SF Urban Properties Aktie: Was war das denn?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Sf Urban Properties im Fokus der Diskussionen. Die Meinungen waren weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Sf Urban Properties konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Sf Urban Properties liegt bei 28,57, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 für die Sf Urban Properties bewegt sich bei 48, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Sf Urban Properties-Aktie von 89 CHF eine +2,77 Prozent Entfernung vom GD200 (86,6 CHF), was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 87,08 CHF auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird der Kurs der Sf Urban Properties-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.