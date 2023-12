SF Urban Properties Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Sf Urban Properties-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 86,57 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 87 CHF weicht nur minimal um 0,5 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 87,11 CHF eine ähnliche Abweichung von nur -0,13 Prozent, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte, was dazu führt, dass die Sf Urban Properties-Aktie insgesamt mit einem neutralen Rating versehen wird.