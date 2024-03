SF Diamond Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Sf Diamond zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von -43,15 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,31 Prozent aufweist, liegt Sf Diamond mit 22,83 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sf Diamond wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sf Diamond eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sf Diamond mit 7,29 CNH momentan -4,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sf Diamond liegt bei 48,73, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,36 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".