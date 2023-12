SF Diamond Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs der Sf Diamond-Aktie hat im letzten Jahr eine Rendite von -25,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industrie liegt die Rendite 25,15 Prozent unter dem Durchschnitt von -0,76 Prozent. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Maschinenbranche, die eine mittlere jährliche Rendite von -1,11 Prozent haben, liegt Sf Diamond aktuell 24,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Sf Diamond-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sf Diamond-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,92 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,9 CNH weicht somit um -10,28 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sf Diamond daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.