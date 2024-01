SF Diamond Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Sf Diamond hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Sf Diamond-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,73 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sf Diamond-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,6 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 8,43 CNH weicht davon um -12,19 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,24 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,77 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sf Diamond-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sf Diamond beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".