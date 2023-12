SF Diamond Aktie: Einfach unglaublich

Die Dividende der Sf Diamond-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral ist. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Sf Diamond diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sf Diamond durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Sf Diamond-Aktie im längerfristigen Durchschnitt eine Abweichung von -9,14 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im kurzfristigen Durchschnitt liegt die Abweichung bei -4,22 Prozent, wodurch die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Insgesamt wird die Sf Diamond-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating eingeschätzt.