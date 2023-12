SFS Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den letzten vier Wochen gab es bei Sfs keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass die Aktie neutral bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und daher erhält Sfs auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor hat Sfs eine Rendite von 8,33 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, in der die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 4,24 Prozent lag, war die Performance von Sfs mit 4,09 Prozent ebenfalls deutlich besser. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein gutes Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Sfs zahlt. Dieser Wert ist 58 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sfs-Aktie liegt bei 12, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (31,25) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Grundlage weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein gutes Rating für Sfs.