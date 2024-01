SFS Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Sfs-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 106,77 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 104,2 CHF liegt, was einer Abweichung von -2,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 96,79 CHF, wobei der letzte Schlusskurs um +7,66 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Sfs-Aktie in diesem Fall. Insgesamt erhält die Sfs-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sfs-Aktie liegt bei 50, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 33,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich ein interessantes Bild. Die Aktie weist eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sfs in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Sfs im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,58 % aus, was 0,44 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 3,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen technischen und fundamentalen Analysen ein neutrales Bild der Sfs-Aktie.