SFP Dining Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Sfp wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sfp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt an, dass Sfp weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 66,02. Auch hierfür erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Sfp daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Sfp mit 2119 JPY aktuell -3,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,7 Prozent liegt. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so konnte bei Sfp in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien als auch die Stärke der Diskussion blieben neutral. Daher erhält Sfp in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt auch eine neutrale Bewertung von Sfp in den letzten zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen, die von den privaten Nutzern angesprochen wurden, führen zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

Insgesamt ergibt die Analyse also eine "Neutral"-Einstufung für Sfp.