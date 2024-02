SFP Dining Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Sfp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2165,93 JPY für den Schlusskurs erzielt. Der letzte Schlusskurs lag bei 2065 JPY, was einem Unterschied von -4,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2116,44 JPY zeigt einen nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs (-2,43 Prozent), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Sfp-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sfp-Aktie beträgt aktuell 81, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.