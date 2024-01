SFP Dining Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Sfp liegt der RSI7 derzeit bei 40,83 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 66,02 an, dass Sfp neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Sfp eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Sfp zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Sfp-Aktie beträgt derzeit 2133,96 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2119 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 2196,2 JPY eine geringe Abweichung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt wird Sfp basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.