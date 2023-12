SFP Dining Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten Wochen gab es bei Sfp keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch besonders negative Themen wurden in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Anzahl der Diskussionen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Daher erhält Sfp in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Sfp, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sfp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2110,71 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht nur minimal davon ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sfp überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Sfp weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Sfp-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.