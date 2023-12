SFP Dining Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sfp liegt bei 61,97, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt einen Wert von 70,18, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Sentiment und Buzz rund um die Aktien werden die Stimmungen von Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild. Für Sfp zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sfp war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Sfp aktuell bei 2117,76 JPY. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 2092 JPY liegt, was einem Abstand von -1,22 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 2205,24 JPY um -5,14 Prozent zurück, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Sfp diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine auffälligen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Sfp somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.