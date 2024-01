SFL Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "SFL":

Die Stimmung unter den Anlegern für die SFL-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führte.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die SFL-Aktie aktuell mit einem Wert von 23,3 überverkauft, was zu einer positiven Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 36 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die SFL-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt positive Werte aufweist. Der aktuelle Schlusskurs von 10,93 EUR liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 9,33 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso zeigt sich ein positiver Trend im 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die SFL-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung.