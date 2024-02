SFL Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "SFL":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für die Sfl-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 8,49, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,01, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Für die Sfl-Aktie waren die Diskussionen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Daher wird die Aktie heute positiv bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder umkehren. Für die Sfl-Aktie wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Sfl-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,73 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,85 EUR lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Sfl-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.