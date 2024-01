SFL Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "SFL":

Die Sfl-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,79 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 19,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Sfl in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als neutral eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Sfl-Aktie als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 19,37 liegt 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,5 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +14,38 Prozent aufweist, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +4,1 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.