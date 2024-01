SFL Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Sfl wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch mit einer Dividende von 8,79 % niedriger bewertet, da die Differenz zum Branchendurchschnitt 11,14 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sfl diskutiert. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) ist Sfl aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 19,37, was einen Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,45 bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sfl-Aktie sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.