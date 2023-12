SFL Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "SFL":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie Anleger berichten. In sechs Tagen wurde vor allem positiv über das Unternehmen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sfl. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Neben harten Faktoren beeinflusst auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz die Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität der Aktie von Sfl in den vergangenen Monaten nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält Sfl für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sfl eine Dividendenrendite von 8,79 % aus, was 11,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Sfl weist mit einem KGV von 19,06 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 28,3. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.