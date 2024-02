SFK Construction-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz bei Sfk Construction. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Abweichung des aktuellen Kurses von 0,485 HKD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,54 HKD beträgt -10,19 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,49 HKD nahe, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass Sfk Construction als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im letzten Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -15,11 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 7,05 Prozent darstellt. Auch im Branchenvergleich "Bauwesen" liegt die Aktie mit einer Rendite von -9,76 Prozent um 5,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.