SFK Construction Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sfk Construction. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 75 Punkte, was darauf hinweist, dass Sfk Construction derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 72,22, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Sfk Construction als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 13,46 liegt insgesamt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" von 49,53. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 12,5 Prozent und liegt damit 6,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bauwesen. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "gut".

Insgesamt erhält die Sfk Construction-Aktie Bewertungen von "schlecht" im Bereich des RSI, "gut" in der fundamentalen Analyse, "neutral" im Sentiment und Buzz sowie "gut" in Bezug auf die Dividendenrendite.