SFC Energy will Umsatz bis 2028 vervielfachen

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Getrieben von der überraschend schnellen Expansion in den USA und in Indien will der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Bis 2028 soll der Konzernumsatz auf 400 bis 500 Millionen Euro steigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Brunnthal bei München mitteilte. Davon sollen mehr als 15 Prozent als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben. Konzernchef Peter Podesser sieht wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Branche weitere Chancen für profitables Wachstum, die neben der weiteren Expansion bei den Mittelfristzielen helfen sollen.

Erst Mitte November hatte SFC Energy die Ziele für das laufende Jahr erneut angehoben. Der Vorstand erwartet seither einen Erlös von 115 bis 117 Millionen Euro nach 85 Millionen Euro im Vorjahr. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 13 bis 14,1 Millionen Euro erreichen. 2022 hatte SFC Energy hier 10,5 Millionen Euro gemeldet./ngu/mis