SFC Energy weiter auf Rekordkurs? Indiz: Folgeauftrag aus Polen.

SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat ehrgeizige Umsatzsteigerungen vor Augen und rechnet sich grosse Chancen aus, im wachsenden Markt für Brennstoffzellen-Lösungen eine wichtige Rolle zu spielen. Indien soll dabei wichtig werden – neben den USA einer der erklärten Zukunftsmärkte für SFC Energy. Und anders als Wasserstoff-Pureplayer wie Plug Power, ITM Power oder Nel kann man das ohne die „üblichen steigenden Verluste“. In München konnte man Kapazitätsausbau, Zukunftsinvestitionen „durchziehen“ und gleichzeitig bereits in 2022 schwarze Zahlen schreiben. Mit sehr guten Q1-Zahlen und einer Vereinbarung mit Johnson Matthey will man zukünftig die Wertschöpfungsanteile der SFC Energy am „Gesamtprodukt“ Brennstoffzelle erhöhen. Und zur Bestätigung konnte der Deutsche Brennstoffzellenhersteller auch mit den Zahlen zum Q2 punkten. Aber bevor es nochmals um die Zahlen zum 30.06. geht, die Meldung von heute, die die Richtung für die nächsten Monate vorgeben könnte:

SFC Energy 2 Mio EUR-Folgeauftrag für Brennstoffzellen von Linc Polska. Nicht die Höhe, aber die steigende Frequenz der „kleineren Aufträge“ gefällt.



Die Münchener haben einen weiteren Folgeauftrag von Linc Polska erhalten. Das in Poznan ansässige Sicherheitsunternehmen ist einer der größten Anbieter von ziviler Überwachungstechnik in Polen und wird Brennstoffzellen der Serie EFOY Pro 2800 beziehen. Der Auftrag mit einem Gesamtauftragswert von rund 2 Mio EUR ist im Geschäftsjahr 2023 vollständig umsatz- und ergebniswirksam.

Dies ist im laufenden Jahr bereits die zweite große Order von Linc Polska, die seit 2021 Kunde von SFC Energy ist. Anlass für die Folgebestellung ist die hohe Nachfrage nach der Integration einer unabhängigen Stromquelle in die Sicherheitsprodukte des polnischen Unternehmens. Und die EFOY Brennstoffzellen gewährleisten die autarke Stromversorgung der zivilen Überwachungstechnik von Linc Polska. Dazu verbrauchen EFOY Brennstoffzellen im Vergleich zu Diesel-Generatoren signifikant weniger Betriebsstoff, arbeiten geräuschärmer und emittieren keine schädlichen Abgase wie Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO) und auch keinen Feinstaub.

Zufriedenes Management.

Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy: „Wir freuen uns sehr über den erneuten Auftrag unseres polnischen Partners. Die hohe Nachfrage der Kunden zeigt sowohl die technische Zuverlässigkeit unserer Lösung als auch den Bedarf für eine autarke, umweltfreundliche Ernergieversorgung von Sicherheitstechnik. Gemeinsam mit Linc Polska setzen wir uns für eine klimaneutrale Energieversorgung ein und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft sowie zum Klimaschutz.“

Harald Dingemans, CEO von Linc Polska Sp. z o.o.: „Die Nachfrage nach unserer Sicherheitstechnik steigt weiter. Ein wichtiges Auswahlkriterium unserer Kunden ist die hohe Einsatzbereitschaft der mobilen CCTV-Trailer, Wärmebildkameras und Radargeräte. Grundlage dafür ist eine gesicherte Energieversorgung, die wir durch Brennstoffzellen von SFC Energy erzielen. Zugleich steht diese Lösung für Nachhaltigkeit und höchste Einsatzbereitschaft bei gleichzeitiger Mobilität.“

Zahlen der SFC Energy übertrafen für das erste Halbjahr die bereits optimistischen Erwartungen der Analysten.

Wie gut waren denn die Zahlen? Die Analysten von ABN AMRO ODDO BHF erwarteten einen Halbjahresumsatz von 54,5 Mio EUR, geliefert hatte die SFC Energy 57,1 Mio EUR. Was für einen Zuwachs von rund 50% gegenüber den Vorjahreszahlen steht. Und beim EBITDA – „bereinigt“ – steigerte man sich um 135% auf 7,3 Mio EUR. Hier hatten die Analysten 6,4 Mio EUR erwartet. Dazu kommt ein Auftragsbestand, der für die nächsten Monate eine Fortsetzung der Wachstumsphase sichern sollte: Auftragsbestand steigt zum 30.06.2023 auf 85,7 Mio EUR (31.12.2022: 74,1 Mio EUR). Auch wenn gegenüber dem Vorjahr bei den Auftragseingängen eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem Vorjahreszeitraum festgestellt werden musste.



SFC Energy Aktie im Chart. Powered by GOYAX.de.