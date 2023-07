SFC Energy stellt zufrieden. Langjähriger Kunde ordert nach.

SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat ehrgeizige Umsatzsteigerungen vor Augen und rechnet sich grosse Chancen aus im wachsenden Markt für Brennstoffzellen-Lösungen eine wichtige Rolle zu spielen. Und anders als Wasserstoff-Pureplayer wie Plug Power, ITM Power oder Nel kann man das ohne die „üblichen steigenden Verluste“. In München konnte man Kapazitätsausbau, Zukunftsinvestitionen „durchziehen“ und gleichzeitig bereits in 2022 schwarze Zahlen schreiben. Mit sehr guten Quartalsergebnissen und einer Vereinbarung mit Johnson Matthey wird man zukünftig die Wertschöpfungsanteile der SFC Energy am „Gesamtprodukt“ Brennstoffzelle erhöhen.

Dazu erfolgreiche Expansion nach Indien mit ersten Grossaufträgen des Militärs – eigene Vor-Ort-Produktion, auch den Förderbedingungen der indischen Regierung geschuldet. Und der Schritt auf den US-Markt, der durch Biden’s Subventionspakete für Brennstoffzellenhersteller hochattraktiv geworden ist. Dass man darüber „das gewachsene Geschäft“ weiter im Auge behält und langfristige Kundenbeziehungen immer wieder in Folgeaufträge übersetzen kann, zeigt die heutige Meldung:

SFC Energy – Folgeauftrag von BauWatch.

Die Münchener haben einen Folgeauftrag aus den Niederlanden erhalten und liefern EFOY Pro Brennstoffzellen im Auftragswert von rund 2,5 Mio EUR an das Unternehmen BauWatch, ein Dienstleister und Marktführer in Mitteleuropa für temporäre Überwachungsanwendungen. Von der Auftragssumme werden rund zwei Mio EUR in 2023, die verbleibende Summe in 2024 umsatzwirksam.

„BauWatch ist seit mehr als 10 Jahren Partner und Kunde von SFC Energy und der erneute Auftrag zeigt, dass die Partnerschaft auch in Zukunft Früchte tragen wird. Die EFOY Pro Brennstoffzellen gewährleisten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und dank ihrer längeren Betriebszeit eine lückenlose und wirtschaftliche Überwachung und Sicherung von Objekten. Das macht sie zur idealen Energieversorgung für Kameratürme und andere Sicherheitsanwendungen. Mit ihrer umweltfreundlichen, sauberen und leisen Stromerzeugungstechnologie sind die EFOY Pro-Brennstoffzellen die nachhaltige Alternative zu konventionellen Generatoren und wirken sich positiv auf die CO 2 -Bilanz von BauWatch aus“, sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Worum geht’s? SFC Energy bietet Hilfe bei Dekarbonisierung von Unternehmens-Prozessen.

Die Brennstoffzellen werden von BauWatch in Kameratürme eingesetzt, die vor allem bei der Überwachung von Baustellen Verwendung finden. Mit den Kamerasystemen lassen sich aus der Ferne die Fortschritte des Bauprojekts in Echtzeit verfolgen und zugleich der Schutz vor kriminellen Aktivitäten erhöhen. Des Weiteren kommen die Sicherheitsanwendungen von BauWatch auch bei Wind- und Solarparks sowie Infrastrukturprojekten zum Einsatz. Für die Stromversorgung ist ein Kameraturm jeweils mit Batterien und Solarmodulen ausgerüstet. Als intelligenter Stromerzeuger überwacht die EFOY Pro Brennstoffzelle den Ladezustand der Batterie und schaltet sich bei einem Absinken der Spannung infolge witterungsbedingter Einflüsse vollautomatisch selbst ein, um die Batterie kontinuierlich nachzuladen.

Intelligentes System – wartungsfrei.

Anschließend wechselt die Brennstoffzelle wieder in den Standby-Modus. Dies geschieht wartungsfrei, wochenlang ohne Eingriff des Nutzers und reduziert die Betriebskosten auf ein Minimum. Damit gewährleistet die Energielösung von SFC Energy rund um die Uhr eine unterbrechungsfreie Übertragung des Kamerasystems. Die Stromerzeugung erfolgt dabei absolut umweltfreundlich. Denn im Vergleich zu üblicherweise eingesetzten Diesel-Generatoren emittieren die EFOY Pro Brennstoffzellen keine umweltschädlichen Abgase wie Stickoxide (NOx) oder Kohlenmonoxid (CO) und keinen Feinstaub.

Kein Riesenauftragsvolumen – da konnte SFC Energ zuletzt mehr liefern – aber Beweis dafür, dass man „in allen Bereichen Absatz sucht und findet“. Spannender für die Zukunft der Münchener: Der Wasserstoff-Markt wächst und die beste Förderlandschaft – derzeit wohl die USA mit ihrem Inflation Reduction Act – bietet auch entsprechend grosse Wachstumschancen. Auch für SFC Energy, die zumindest schon mal gezeigt haben, dass man mit „diesen Geschäften“ auch profitabel sein kann – grösstes Wachstum im Q1 wurde im US-Markt erzielt. Dazu die perfekte Ausgangsbasis am ebenfalls vielversprechenden indischen Markt, der fast noch mehr als die USA auf lokale Produktion/Wertschöpfungsanteile setzt. Die über 50% Wachstumsrate in 2022 scheint sich ja nahtlos in 2023 fortzusetzen. Bisher passt es…



SFC Energy Aktie im Chart. Powered by GOYAX.de.