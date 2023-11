SFC Energy setzt auf signifikante Umsatzsteigerung bis 2028

Angesichts der raschen Expansion in den USA und Indien plant der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy in den nächsten Jahren ein signifikantes Wachstum.

Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy plant deutliches Wachstum dank überraschender Expansion in den USA und Indien. Bis 2028 soll der Konzernumsatz auf 400 bis 500 Millionen Euro ansteigen, wie das Unternehmen aus Brunnthal bei München am Montag bekannt gab. Dies würde einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) von mehr als 15 Prozent entsprechen. CEO Peter Podesser sieht aufgrund der zunehmenden Konsolidierung in der Branche weitere Chancen für profitables Wachstum, die helfen sollen, die Mittelfristziele zu erreichen.

Mitte November hatte SFC Energy bereits die Ziele für das laufende Jahr erneut erhöht. Der Konzern erwartet nun einen Umsatz von 115 bis 117 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 85 Millionen Euro. Das um Sonderposten bereinigte Ebitda soll zwischen 13 und 14,1 Millionen Euro liegen, im Vergleich zu 10,5 Millionen Euro im Jahr 2022. Diese positiven Erwartungen zeigen sich auch in der Kursentwicklung der SFC Energy-Aktie, die im XETRA-Handel zeitweise um 6,82 Prozent auf 19,42 Euro gestiegen ist.

Die schnelle Expansion des Brennstoffzellen-Anbieters in den USA und Indien ist ein deutliches Zeichen für das Wachstumspotential des Unternehmens. Die Ziele bis 2028 sind ehrgeizig, aber durch die zunehmende Konsolidierung in der Branche realistisch. SFC Energy profitiert davon und möchte sich nicht nur in den bestehenden Märkten etablieren, sondern auch in neuen Regionen expandieren.

CEO Peter Podesser betont, dass die zusätzlichen Chancen für profitables Wachstum eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Mittelfristziele spielen werden. Dies zeigt auch das erneute Anheben der Jahresziele, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet.

Das im SDAX notierte Unternehmen SFC Energy setzt somit auf langfristiges Wachstum und plant, in den kommenden Jahren seinen Umsatz deutlich zu steigern. Die Investitionen in die Forschung und Entwicklung sowie in die Expansion werden sich voraussichtlich auszahlen und auch die Aktionäre können sich über eine positive Entwicklung der SFC Energy-Aktie freuen.

Die zukünftige Entwicklung von SFC Energy wird mit Spannung erwartet, da das Unternehmen sich in einem hochkompetitiven Markt bewegt und es in naher Zukunft zu weiteren Veränderungen in der Branche kommen könnte. Doch mit einer klaren Strategie und dem Fokus auf profitables Wachstum scheint das Unternehmen gut aufgestellt zu sein, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Nachricht im Orginal