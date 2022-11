SFC Energy – US-Markt lockt. Präsenz am aktuellen „H2-Hot Spot“ tut Not. Nel macht es vor.

SFC Energy Aktie als Wasserstoffwert oder Nachhaltigkeitswert an der Börse gehandelt. Nach einer im schwierigen Umfeld platzierten Kapitalerhöhung sind die Kassen gefüllt, um die nötigen Wachstumsinvestitionen zu stemmen. Ein entstehender Riesenmarkt lockt und SFC Energy will ein grösseres Stück vom Kuchen.Auf dem Weg dahin war es etwas ruhig geworden bei den Münchenern. Jetzt legt man wieder los: Zuerst konnte man mit den Quartalszahlen überzeugen – 37%-Umsatz-Wachstum und das besonders bei den Brennstoffzellen führte zu einem rekordmässigen Quartalsergebnis und zur Bestätigung der Prognose „am oberen Rand“ der Spanne. Und heute wird man konkreter – am 18.11. sprach SFC bei Erteilung des grössten Brennstoffzellenauftrags der Firmengeschichte noch „von einem ungenannten Auftragsgeber“, jetzt lässt man die Hosen runter.

Und wir werden auch gleich auf die Einzelheiten des Auftrags eingehen, aber eher beiläufig erwähnt, ist eine andere Zeile aus der heutigen Meldung, die wesentlcih weitreichendere Folgen habne könnte: „Die Order bewirkt ein erhebliches Wachstum des für die SFC Energy AG bedeutsamen US-Geschäfts und bildet damit die beste Voraussetzung für eine eigene Präsenz in den USA.“

Präsenz in den USA wird zum entscheidenden Markteintrittskriterium. SFC Energy folgt einem Trend – Nel hat es bereits vor einiger Zeit erkannt und plant Heroya II für PEM Elektrolyseure in den USA – und nicht etwa in Europa oder Asien!

Biden’s Doppelschlag mit Infrastrukturpaket und 3,00 USD/KG Wasserstoff Steuergutschrift verfolgt das Ziel die USA zum „Wasserstoffhub“ der Welt zu machen. Und so entsteht eine Förderlandschaft, die ganz klar auf Know-How und Präsenz in dne USA ausgerichtet ist und mit vielen Milliarden USD aktive Standortpolitik betreibt. So hat Nel, deren erste beiden Grossaufträge für Elektrolyseure – nicht überraschend – von US-Kunden kamen, entschieden mit Unterstützung von GM seinen langjährigen Produktionsstandort in den USA auszubauen. Aus dem Nukleus einer manuellen Fertigung einzelner Elektrolyseure in Kleinmengen soll um eine Gigafactory mit automatisierten Herstellungsabläufen ergänzt, ein Big Player am US-Markt entstehen. Notwendig um auf Dauer am US-Markt wahrgenommen und bei prestigeträchtigen Aufträgen berücksichtigt zu werden.

Diese Notwendigkeit erkennt auch SFC Energy.

Bestätigung der Strategie nur mit starker lokaler Präsenz auf Dauer am kräftig wachsenden US-Markt profitieren zu können, findet das SFC Management in einen strategischen, großvolumigen Folgeauftrag von LiveView Technologies – LVT. Der US-amerikanische Kunde orderte am 18.11.2022 rund 2.300 EFOY Brennstoffzellen zum Einsatz in mobiler Überwachungstechnik. Die Order hat einen Wert von rund 15 Mio USD und wird jeweils zur Hälfte in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 umsatz- und ergebniswirksam. LiveView ist ein alter bekannter für SFC Eenrgy, denn die Amerikaner orderten im Jahr 2021 als Neukunde bereits mehr als 1.100 EFOY Brennstoffzellen sowie im Mai dieses Jahres weitere 600 Stück. Der neue Folgeauftrag für rund 2.300 EFOY Brennstoffzellen ist für SFC Energy der größte Brennstoffzellen-Auftrag in der Firmengeschichte und wird nach seiner Auslieferung im Jahr 2024 eine installierte Basis von ca. 5.000 EFOY Brennstoffzellen im US-Markt bilden. Eine Basis auf der man aufbauen will.

Wer auf Dauer „in Wassestoff“ erfolgreich sein will, muss dahin wo die Musik spielt. Und die spielt derzeit in den USA.

Oder wie es Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG formuliert: „Der erneute Auftrag von LiveView Technologies ist ein weiterer Beleg für die Kundenzufriedenheit mit unseren Brennstoffzellenlösungen. LVT ist unser am schnellsten wachsender Kunde und steht stellvertretend für eine weiterhin ungebrochen hohe Nachfrage und Dynamik im Markt für saubere Energieerzeuger. Mit diesem Großauftrag erreichen wir einen Meilenstein und sind nun bestens aufgestellt, um eine eigene Präsenz in den USA zu schaffen. Der Ausbau unserer US-Geschäfts ist ein wesentlicher Teil unserer Expansionsstrategie und die logische Konsequenz unseres Erfolges in diesem wichtigen Markt“.

Einzelheiten zum 15 Mio USD Auftrag für SFC Energy

Die SFC Brennstoffzellen sollen in den LVT-Überwachungsanhängern eingesetzt werden. Diese mobilen Systeme sind mit Kameratürmen ausgerüstet und können in verschiedenen Bereichen zur Anwendung kommen. So stellen Supermarktketten die Kamerasysteme auf ihren Parkplätzen zur Überwachung und zum Schutz vor kriminellen Aktivitäten auf. Bauunternehmen nutzen die Systeme von LVT, um ihre Baustellen und den Status der Projekte zu überwachen. EFOY Brennstoffzellen stellen die umweltfreundliche Energieversorgung der LVT-Anwendung sicher und vergrößern die Flexibilität im Einsatz. Sie liefern dauerhaft und effizient Strom, arbeiten absolut klimaschonend und sorgen für Autarkie in Gebieten ohne Zugang zum konventionellen Stromnetz.

„Wir setzen aus voller Überzeugung auf EFOY Brennstoffzellen. Durch ihren Einsatz gewinnen wir ein nachhaltiges Alleinstellungsmerkmal und können unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für höchste Ansprüche und damit etwas bieten, das im Markt einzigartig ist“, sagt David Studdert, Chief Business Development Officer bei LiveView Technologies.

Vorteile gegenüber konventionellen Lösungen

EFOY Brennstoffzellen verbrauchen im Vergleich zu Diesel-Generatoren signifikant weniger Betriebsstoff, arbeiten effizienter, geräuschärmer und emittieren keine schädlichen Abgase wie Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO) und auch keinen Feinstaub. Des Weiteren sind Brennstoffzellen von SFC Energy zu 95 % recycelbar. Das macht sie zur perfekten Lösung, um beispielsweise bisher verwendete Diesel-Generatoren zu ersetzen und einen wichtigen Beitrag im Race-to-Zero und zur Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft zu leisten.

Zuvor: SFC Energy meldet Ergebnisse des dritten Rekord-Quartals. Prognose 2022 am „oberen Rand“ konkretisiert!

Zuletzt bei Vorlage der Halbjahreszahlen bestätigte der Vorstand um den sendungsbewussten CEO Dr. Peter Podesser; „Aufgrund der sehr positiven Umsatzentwicklung des Segmentes Clean Energy im ersten Halbjahr 2022, das von einer hohen Nachfragedynamik geprägt war, rechnet die SFC Energy AG mit einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 17 % bis 29 % auf etwa TEUR 75.000 bis TEUR 83.000. Das bereinigte EBITDA, einer der bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren zur Steuerung des operativen Geschäfts von SFC, wird in einer Größenordnung von TEUR 6.000 bis TEUR 9.100 erwartet„.

Zum 30.06.2022 stand man bei einem Umsatz von 38,159 Mio EUR und einem bereinigtem EBITDA von 3,112 Mio EUR.

Und wie waren die Erwartungen an das Q3? Die Erwartungen, die übererfüllt wurden.

Für die Aktie sind sich die 4 covernden Analysten fast einig: 4 mal BUY, einmal „ACCUMULATE“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,25 EUR. Und bezüglich der Quartalsergebnisse finden sich keine konkreten Erwartungen, am besten in Worte fasst es der Analyst von Warburg Research, der für das Q3 und Q4 seine Erwartungen definiert;

„Es wird nicht erwartet, dass die Verknappung von Komponenten zu wesentlichen Verschiebungen von Auslieferungen führen wird. Aufgrund des hohen

Auftragsbestandes sollte SFC somit das obere Ende der GJ Guidance 2022 erreichen, was bedeutet, dass der Umsatz in Q3/Q4 im Durchschnitt leicht

über dem Niveau von Q2 liegen sollte. Da sich auch die positiven Preiseffekte ab dem laufenden Q3 verstärken sollten, dürfte die Bruttomarge auch in

H2 auf einem günstigen Niveau bleiben (WRe 36,5-37% nach 35,3% in H1).

Basierend darauf wird auch für SFC Energy ein bereinigtes EBITDA knapp unterhalb des oberen Endes des Korridors der bestätigten Guidance erwartet. Die Kapazitätserweiterungen von SFC scheinen auf einem guten Weg zu sein. Die Produktion der zweiten Linie am Hauptsitz soll in Q4 und die der neuen Linie in Cluj (Rumänien) in Q1 aufgenommen werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, ein lokales Produktions-JV mit seinen indischen Partnern zu gründen“ (Warburg Research, 14.08.2022, SFC Energy Update)

Umsatz der SFC Energy erreichte in den ersten Neun-Monaten 63,776 Mio EUR – plus 37%! Und auch EBITDA mit plus 27,2 % auf 7,366 Mio EUR trotzt den allgemeinen Preissteigeungen. EBIT klar positiv, EPS PLUS 0,35 EUR.

Und es lag an dem Produkt, auf das sich die Zukunftspläne der SFC fokussieren: Brennstoffzellennachfrage zog an. So führte das starke Wachstum des Segments Clean Energy um 45,0 % auf 43,918 Mio EUR (9M/2021: 30,280 Mio) zu der Übererfüllung der Erwartungen des Analysten von Warburg Research. Selbstredend, dass das Q3/22 das beste dritte Quartal der Unternehmensgeschichte ist. Ergbenis: Der Vorstand konkretisiert die Prognose 2022 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.

Zur Ertrags- und Gewinnentwicklung – dem Hauptaugenmerk vieler Anleger mit der ewigen Frage, ob Brennstoffzellen auch mit Gewinn produziert werden können

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg im Neun-Monatszeitraum um 27,2 % auf 7,366 Mio EUR (9M/2021: 5,789 Mio). Und die bereinigte EBITDA-Marge verzeichnete einen leichten Rückgang um 0,9 Prozentpunkte auf 11,5 % (9M/2021: 12,5 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT erhöhte sich mit 3,737 (9M/2021: 2,692 Mio) gegenüber dem Vorjahr deutlich. Daraus resultiert eine bereinigte EBIT-Marge von 5,9 % (9M/2021: 5,8 %).

Und das Konzern-EBITDA erhöhte sich im Neun-Monatszeitraum signifikant auf 9,754 Mio EUR(9M/2021: Minus 636 TEUR). So verbesserte sich auch das Konzern-EBIT sich auf 6,126 EUR (9M/2021:Minus 3,733 Mio). Für den Neun-Monatszeitraum ergibt sich ein Konzernperiodengewinn von 5,254 Mio EUR gegenüber einem Konzernperiodenverlust von 4,367 Mio in der Vorjahresperiode. Entsprechend belief sich das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS (unverwässert) 0,35EUR (9M/2021: -0,30).

Und jetzt zum erfahrungsgemäss umfassenden Bericht von Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG

„Wir liegen bei der Geschäftsentwicklung am oberen Ende unserer Erwartungen und konnten den Umsatz im Neun-Monatszeitraum um deutliche 37,2 % steigern. Das starke Wachstum im dritten Quartal 2022, in dem wir gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67 % zulegen konnten, hat das Gesamtwachstum im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen weiter beschleunigt.

Rückblickend erzielte SFC Energy das beste dritte Quartal seiner Unternehmensgeschichte. Die erfreuliche Entwicklung ist Ausdruck für die weiter steigende Nachfrage nach unseren Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen als saubere, effiziente und verlässliche Energieerzeugungstechnologie sowie nach unseren hocheffizienten Power-Management-Lösungen. Wir konnten im aktuellen Vergleichsquartal die Erlöse bei Clean Energy um 58 % (9M/2022: +45 %) und bei Clean Power Management sogar um 89 % (9M/2022: +22 %) steigern. Letzteres u. a. aufgrund eines von COVID-19 und Herausforderungen bei Lieferketten geprägten dritten Quartals 2021. Besonders erfreulich entwickelte sich das Nordamerikageschäft, wo sich der Umsatz mit +121 % im dritten Quartal mehr als verdoppelt hat (9M/2022: +63 %).

Auch das Europageschäft bleibt mit einer Zunahme von 27 % im dritten Quartal 2022 auf starkem Wachstumskurs. Während insgesamt die industriellen Anwendungen zulegten, blieben die Bereiche Öffentliche Sicherheit und Endkundenmärkte sowohl im dritten Quartal wie auch im Neun-Monatszeitraum hinter den Erwartungen, weshalb das erzielte Wachstum noch höher zu werten ist.

Unsere langfristige Motivation speist sich aus der Vision, einen messbaren Beitrag zum globalen Race-to-Zero und zur Klimaneutralität für künftige Generationen beizusteuern. Diese teilen wir ebenso mit unseren Kunden, die auf unsere umweltfreundlichen und effizienten Brennstoffzellen setzen. So konnten wir uns im August Folgeaufträge unseres langjährigen Partners Oneberry Technologies aus Singapur für EFOY Brennstoffzellen sichern. Das erneute Vertrauen von Oneberry zeigt die Kundenzufriedenheit mit unseren Brennstoffzellenlösungen. Insgesamt spüren wir eine dynamische Nachfrage bei der Vernetzung von nachhaltig gewonnener Energie und IoT-Themen wie zum Beispiel einer zuverlässigen Überwachungstechnik.

Nach wie vor richten wir unser Augenmerk auch auf die globale Lieferkettensituation. Im dritten Quartal verzeichneten wir Verschiebungen im Umsatz in Höhe von rund EUR 2,0 Mio. bis EUR 3,0 Mio., aufgrund von Lieferterminverzögerungen bei Leistungselektronik-Bauteilen. Durch den dauerhaft hohen Lagerbestand an kritischen Komponenten. wie auch durch ein weiterhin gezieltes Near- und Onshoring in der Beschaffung konnten wir stärkere negative Auswirkungen abfedern. Um in Zukunft noch besser und flexibler auf Lieferverzögerungen reagieren zu können, eröffnen wir am deutschen Standort Kirchheim bei München ein zentrales Logistiklager. Damit heben wir unsere Logistik- und Distributionsprozesse auf ein neues Level.“

SFC Energy Aktie im Chart. Powered by GOYAX.de.