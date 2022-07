SFC Energy Softing sdm – Drei aktuelle Interviews mit den CEO’s – mit klaren Aussagen. Spannend.

SFC Energy Softing sdm – dreimal Aktien „aus der zweiten“ Reihe. Mit Vorständen, die wissen was sie wollen. Mit klaren Aussagen zu aktuellen Entwicklungen und „wohin der Zug fahren soll“. Interviews, die ein Gefühl für das Unternehmen geben können, Meinungen bestätigen oder möglicherweise ändern können.Angefangen bei der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578),die gerade trotz widriger Börsenumstände eine Kapitalerhöhung vollständig platzieren konnte, über eine Softing AG (ISIN: DE0005178008),die in diesem Jahr endlich die erhofften Erfolge mit ihrem Hoffnungsträger Globalmatix erreichen könnte und dazu im Automotive-Bereich sehr hohe Aufträge „eingefahren hat“, und schliesslich die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708),noch der „Kleinste“ in der Runde mit erfolgreichem IPO Ende letzten Jahres und grossen Plänen.

Und bei diesen Unternehmen stehen CEO’s an der Spitze, die „ihr“ Unternehmen prägen und klar den Kurs vorgeben. Keine „Wanderpokale“, die nach 5 Jahren weiterziehen. Einblicke in spannenden Gesprächen:

SFC Energy Softing sdm – CEO Oliver Reisinger gründete die sdm SE und ist grösster Aktionär – „Wir haben ein solides Geschäftsmodell mit nachhaltigem Wachstumspotenzial„

Die Börsenstory der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist seit der Handelsaufnahme am 04.11.2021 für die Aktionäre ein Erfolg. Während die meissten IPO’s des letzten Jahres derzeit weit unter Emissionspreis handeln, oft auch ihre Prognosen und Planungen ein Stück weit zurücknehmen mussten, sieht das bei dem „Sicherheitsdienst München“ ganz anders aus. Die sdm Aktie handelt derzeit bei 4,28 EUR, während die sdm aktie zu 3,50 EUR im November gezeichnet werden konnte. Was steckt hinter dem Kürzel sdm, was macht man anders als andere? Der Hauptaktionär und CEO des Unternehmens gibt Einblicke – was man macht, was man will und was zu erwarten ist. Spannend. Hierbei darf man jedoch nicht vergessen, dass der Freefloat der sdm Aktie äusserst gering ist und deshalb eventuelle Orders in einem derart marktengen Wert zwingend limitiert sein sollten. VOLLSTÄNDIGES INTERVIEW HIER.

SFC Energy Softing sdm – CEO DR. Wolfgang Trier kann endlich Erfolge vorweisen – „… erwarten aus diesem Segment im laufenden Jahr noch weiteren, sehr guten Newsflow.“

Erneuter Millionenauftrag für die Softing AG (ISIN: DE0005178008): Die 100%-Tochter Softing Automotive Electronics hat die Ausschreibung eines deutschen Premium-Autokonzerns gewonnen. Der Exklusivauftrag für die Ausrüstung der Produktion hat ein Volumen von bis zu 20 Mio EUR. Das Nebenwerte-Magazin hat bei Softing-CEO Dr. Wolfgang Trier nachgefragt und mit ihm über die aktuelle Order in der „Königsklasse“ Produktion, den „gigantischen Auftragsbestand“ sowie die Erwartungen für das zweite Halbjahr gesprochen: „Die Nachfrage zieht seit Juni wieder deutlich an.“ Allein die mangelnde Verfügbarkeit elektronischer Bauteile bremst Softing derzeit noch. Dennoch peilt Dr. Trier für das laufende Geschäftsjahr ein deutliches Umsatzwachstum an. VOLLSTÄNDIGES INTERVIEW HIER.

SFC Energy Softing sdm – CEO Dr. Peter Podesser übte „selbstverständlich“ seine Bezugsrechte vollständig aus – „Ein klares Signal an die Aktionäre„

Das Nebenwerte-Magazin hatte letzte Woche – während noch laufender Kapitalerhöhung – mit CEO Dr. Peter Podesser über die Kapitalmaßnahme und die noch junge Brennstoffzellen-Technologie gesprochen, aber auch über die finanzielle Situation und die Ergebnisentwicklung der dynamisch wachsenden Gesellschaft, die im Rahmen des größten Investitionsprogramms der Unternehmensgeschichte die Produktionskapazität von etwa 7.000 Einheiten auf mehr als 20.000 Einheiten pro Jahr ausbauen will. Und nachdem gestern die vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung gemeldet werden konnte, werden seine Aussagen nochmal ein Stück spannender. VOLLSTÄNDIGES INTERVIEW HIER.



