SFC Energy Quartalszahlen: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgang

SFC Energy ist ein Unternehmen mit Sitz in Brunnthal, Deutschland und wird in 61 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse, um einen Einblick in den Umsatz und die Gewinnzahlen des Unternehmens zu erhalten.

Die aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser deuten darauf hin, dass wir im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang erwarten können. Im 3. Quartal 2022 erzielte SFC Energy einen Umsatz von 25,62 Mio. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um voraussichtlich 0,00% auf 0,00 EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich verringern und wird voraussichtlich um 0,00% auf 4,88 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten jedoch optimistischer. Sie prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +33,60% sowie eine...