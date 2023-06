SFC Energy: Potenzial von fast 44% - Zielkurs bei 34,68 EUR

Die Aktie von SFC Energy ist nach Ansicht der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR und damit um +43,90% über dem aktuellen Kurs.

• Am 06.06.2023 verzeichnete die SFC Energy-Aktie eine negative Entwicklung von -0,41%

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,22 gegenüber zuvor ebenfalls 4,22

Am gestrigen Handelstag fiel der Kurs der SFC-Energy-Aktie um -0,41%, während er in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen positiven Trend aufwies (+1,90%). Daher scheint die Stimmung am Markt im Moment relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sehen das Potential für ein Kurswachstum bei SFC Energy und setzen das mittelfristige Ziel bei einem Wert von 34,68 Euro an. Wenn diese Prognose zutrifft haben Investoren aktuell eine Chance auf ein Wachstumspotential von +43,90%. Allerdings teilen nicht alle...