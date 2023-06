SFC Energy: Potenzial von +41,26% laut Analysten - Kursziel bei 34,68 EUR

Die Aktie von SFC Energy verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt (+0,82%), was in Summe auf einen Anstieg von insgesamt +5,82% in den vergangenen fünf Handelstagen zurückzuführen ist. Die Stimmung der Bankanalysten bezüglich des Unternehmens ist eindeutig positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 34,68 EUR eingeschätzt. Sollte sich dieses bewahrheiten, würde dies ein Kurspotenzial von +41,26% für Investoren eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Ein Blick auf das Guru-Rating zeigt jedoch ebenfalls eine optimistische Tendenz mit einem aktuellen Wert von 4,22 nach zuvor ebenfalls 4,22. Von insgesamt neun befragten Analysten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und weitere fünf sehen sie zumindest als kaufenswert...