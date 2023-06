SFC Energy: Potenzial von +37,89% beim Kursziel von 34,68 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von SFC Energy am Finanzmarkt einen Anstieg um +3,07% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage haben sogar zu einem Plus von insgesamt +6,34% geführt.

Die Bankanalysten sind der Ansicht, dass das mittelfristige Kursziel für SFC Energy bei 34,68 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potenzial auf eine Rendite in Höhe von fast +38% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und sehen die Aktie neutral oder mit einer Kaufempfehlung.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünf eine positive Bewertung als “Kauf”. Ein Experte hingegen rät dazu, die Position zu halten. Das Guru-Rating beläuft sich nun auf 4,22 nach vorherigem Wert ebenfalls 4,22.

Insgesamt bleibt abzuwarten ob das Kursziel erreicht wird und wie sich der Markt weiter...