SFC Energy: Potenzial für Kursgewinne

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von SFC Energy 5,05%. Insgesamt summiert sich das Minus auf -9,98% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch. Dennoch sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 34,68 EUR – ein Potenzial von +53,79%. Allerdings halten nicht alle Analysten diese Prognose für realistisch.

• SFC Energy: Verluste von -5,05% am 23.06.2023

• Bankanalysten sehen ein Kursziel bei 34,68 EUR (+53,79%)

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +88,89%

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und fünf weitere als Kauf mit gewissen Bedingungen. Nur ein Experte gibt eine neutrale Bewertung ab und spricht eine Halteempfehlung aus.

Für Anleger könnte es also lohnenswert sein, im Auge zu behalten wie sich der Markt...