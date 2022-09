SFC Energy Nordex – technische Innovationen sollen Vorteile bringen.

SFC Energy Nordex – Delta-Serie ergänzt um Variante für Schwach- und Mittelwindstandorte bis zu 22 % Effektivitätssteigerung gegenüber Vorläuferlösungen.

Mit den einteiligen, neu konzipierten 85,7 Meter langen Rotorblättern soll die neue Baureihe N175/6.X der Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) einen überdurchschnittlich hohen Kapazitätsfaktor erreichen. An typischen Schwach- bis Mittelwindstandorten soll die N175/6.X zwischen 7 – 14 Prozent Mehrertrag gegenüber ihren Vorgängermodellen der N163/5.X und N163/6.X erzielen. Durch den größeren Rotor der Anlage werde dieser Mehrertrag insbesondere zu Zeiten geringer Windgeschwindigkeiten erzielt, in denen die Anlage bis zu 22 % mehr Energie produzieren soll als ihre Vorgänger. Das sei für Betreiber von Vorteil, da an den Strombörsenplätzen an windschwachen Tagen üblicherweise höhere Preise bezahlt würden und die N175/6.X bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten eine hohe Stromproduktion gewährleisten könne.

Entwicklung setzt auf bewährtes in Kombination mit Neuem – kostengünstig und wirtschaftlich interessant für die Abnehmer!

Nicht technikverliebt, sondern wirtschaftlich: Deshalb nutzt die neue Turbine die bereits erprobten technischen Konzepte der Delta4000-Baureihe, wie die Anlagensteuerung, die flexible Nennleistung und große Teile des bereits im Feld getesteten Maschinenhauses des Schwestermodells N163/6.X. Dadurch könne man neben einem reduzierten Entwicklungsaufwand auch bereits getestete und bestehende Zulieferer und Produktionskapazitäten für die neue Turbine nutzen. Was definitiv helfen sollte, Desaster wie bei der Konkurrenz von Siemens Gamesa bei Einführung neuer Baureihen zu vermeiden. Zumindest aber die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren.

Rheinmetall Aktie ist von den Defense-Hype-Hochs zurückgekommen. Wird Wasserstoff jetzt neue Kursperspektiven bieten?

Die N175/6.X ist zunächst mit Nabenhöhen zwischen 112 und 179 Metern im Angebot. Wodurch auch an typischen Schwachwindstandorten attraktive Windgeschwindigkeiten erreichbar sind. Die Turbine ist für eine Betriebsdauer von 25 Jahren ausgelegt, standortspezifisch könnten auch bis zu 35 Jahre bestätigt werden. Bei einer Nennleistung von 6.22 MW beträgt die maximale Schallemission 106 dB(A).

Genehmigungsdschungel wurde/musste berücksichtigt werden

Auch bei der N175/6.X bietet Nordex eine weitreichende Optionspalette an, um die vielfältigen ökonomischen sowie genehmigungsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Unter anderem kann man die Anlage mit einem Fledermausmodul und bedarfsgerechter Nachtkennzeichnungausstatten und bietet wie die anderen Anlagen der Delta4000 Baureihe unterschiedliche Betriebsmodi für reduzierte Schallemissionen an. Eine Kaltklimavariante für den Betrieb bis –30° C ist ebenfalls verfügbar. Die N175/6.X soll weltweit einsetzbar sein. Allerdings erwartet Nordex insbesondere zu Anfang der Serienproduktion die Hauptnachfrage in Europa.

José Luis Blanco, CEO der Nordex Group: ”Die globale Energiewende kann nicht ohne Windkraft an Land gelingen. Die Nordex Group ist seit Jahren mit ihrem bewährten Produktangebot bestens aufgestellt, die notwendige Technologie hierzu bereitzustellen. Mit der heutigen Einführung der N175/6.X leisten wir einen weiteren Beitrag die Energiewende in der Welt voranzubringen und neue Windparkstandorte wirtschaftlich attraktiv zu machen.”