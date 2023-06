SFC Energy: Kursziel von 34,68 EUR prognostiziert

Die Aktie von SFC Energy wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,68 EUR und verspricht somit ein Potenzial von +45,41%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen allerdings eine negative Entwicklung von -2,05%.

• Am 07.06.2023 fiel die Aktie um -1,04%

• Mittelfristiges Kursziel für SFC Energy liegt bei 34,68 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,22 nach vorherigen 4,22 Punkten

Das Vertrauen in das Unternehmen ist jedoch noch hoch: Drei Experten empfehlen einen Kauf der Aktien und weitere fünf bewerten diese positiv als “Kauf”. Ein Experte gibt die Einschätzung “halten” ab.

Alles in allem bleibt also abzuwarten wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird – aber aktuell scheint das Potenzial vielversprechend zu sein.