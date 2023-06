SFC Energy: Kursziel auf 34,68 EUR festgelegt

Die Aktie von SFC Energy ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 34,68 EUR und bietet Anlegern ein Potenzial von +41,26% zum gegenwärtigen Preis.

• Am 02.06.2023 erhöhte sich die SFC Energy-Aktie um +0,82%

• Durchschnittliches Guru-Rating steigt von 4,22 auf 4,22

• Drei führende Bankanalysten empfehlen einen Kauf der Aktie

Am Vortag verzeichnete die SFC Energy-Aktie an den Finanzmärkten eine Aufwertung um +0,82%, was zu einem Gesamtzuwachs von +5,82% in den letzten fünf Handelstagen führte. Die Stimmung am Markt ist folglich relativ optimistisch.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten legt das mittelfristige Kursziel bei 34,68 EUR fest und prognostiziert einen potentiellen Zuwachs von +41,% für Investoren. Während drei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal...