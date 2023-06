SFC Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von +42,72% - Kursziel bei 34,68 EUR

Die Aktie von SFC Energy hat am vergangenen Handelstag eine Kursveränderung von -0,21% verzeichnet. In der letzten Woche konnte jedoch ein Anstieg um +4,74% beobachtet werden. Der Markt scheint also relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für SFC Energy bei 34,68 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde dies Investoren ein Potenzial für einen Gewinnanstieg von +42,72% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen drei Experten die Aktie zum Kauf und fünf weitere stuften sie als kaufenswert ein. Eine neutrale Bewertung wurde lediglich einmal vergeben.

Das Guru-Rating ist nun auf 4,22 angestiegen und bestärkt somit die positive Einschätzung mit Blick auf den Aufwärtstrend der Aktie.