SFC Energy Aktie: Das ist ein Knall!

Das Anleger-Sentiment für Sfc Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in sozialen Medien, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Sfc Energy-Aktie anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der bei 43,11 Punkten liegt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 52,1 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Sfc Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 3,11 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz generierte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sfc Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

