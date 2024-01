SFC Energy Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Aktienanalyse von SFC Energy: Dividende, technische Analyse und Sentiment

Die Aktie von SFC Energy bietet derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 3,16 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 21,37 EUR für die Aktie von SFC Energy. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,52 EUR, was einem Unterschied von -8,66 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 18,96 EUR, was einem Anstieg von +2,95 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält SFC Energy für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von SFC Energy auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,45 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 43,87 liegt. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als weder "überkauft" noch "überverkauft" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um SFC Energy zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wird festgestellt, dass über SFC Energy deutlich weniger diskutiert wird als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von SFC Energy demnach insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Dividende, technische Analyse und Sentiment.

