SFC Energy Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der SFC Energy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 71,64, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 46,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die SFC Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 21,51 EUR, während der Kurs der Aktie bei 19,8 EUR um -7,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,8 EUR, was einer Abweichung von +5,32 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei SFC Energy abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt resultiert eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über SFC Energy diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird SFC Energy daher mit "Gut" bewertet.

