SFC Energy Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Sfc Energy wird derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,47 EUR, während der Kurs der Aktie bei 20,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,98 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 18,87 EUR, was einer Abweichung von +8,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Sfc Energy beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 3,25 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sfc Energy mit einem Wert von 274,85 deutlich überbewertet ist im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,35. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

