SFC Energy Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Sfc Energy. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sfc Energy daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sfc Energy liegt bei 55,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" für den 7-Tage-RSI bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und auch hier wird die Aktie mit "Neutral" eingestuft.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Sfc Energy überbewertet, da das KGV mit 274,85 insgesamt 770 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 31,58. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sfc Energy mit 18,94 EUR derzeit -2,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" eingeschätzt.

