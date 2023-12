SFC Energy Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Sfc Energy erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,4 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie um 13,37 Prozent niedriger liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 4,08 Prozent, und Sfc Energy liegt aktuell 14,47 Prozent darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sfc Energy ist positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Sfc Energy beschäftigt hat. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sfc Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 21,47 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (20,4 EUR) um -4,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 18,87 EUR, was einer Abweichung von +8,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Sfc Energy aktuell mit dem Wert 55,03 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für den RSI als "Neutral" festgelegt.

