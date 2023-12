SFC Energy Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die aktuelle Dividendenpolitik von Sfc Energy erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was eine negative Differenz von -3,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bedeutet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sfc Energy ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 274 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 31,37) eine Überbewertung um ca. 776 Prozent darstellt. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab ebenfalls negative Ausprägungen für Sfc Energy. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung. Der GD200 verläuft bei 21,51 EUR, während der Aktienkurs bei 19,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist eine Abweichung von +5,32 Prozent auf. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine wenig positive Gesamteinschätzung für Sfc Energy aufgrund der Dividendenpolitik, fundamentaler Kennzahlen, Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.

