SFC Energy-Aktie: Unfassbar!

SFC Energy hat wie auch andere Aktien der Branche am Donnerstag einen erheblichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Aktie hat dabei den Lauf der vergangenen Wochen bestätigt. Damit ist auch ohne neue Nachrichten die Tendenz annähernd sicher vorgegeben, so der Eindruck, den Analysten zuletzt gewonnen haben. SFC Energy: Was ist da los? Die Unternehmensgruppe betreibt "mobile Energielösungen", wie es heißt sowie… Hier weiterlesen