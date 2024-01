SFC Energy Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Sfc Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10,4 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in diesem Zeitraum eine Rendite von 7,08 Prozent, wobei Sfc Energy mit 17,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sfc Energy derzeit bei 21,34 EUR liegt. Der Aktienkurs schloss jedoch bei 19,24 EUR, was einem Abstand von -9,84 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 19,06 EUR, was einer Differenz von +0,94 Prozent und einem "Neutral"-Signal für die Sfc Energy-Aktie entspricht. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sfc Energy beträgt derzeit 274, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" mit einem durchschnittlichen KGV von 31 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Sfc Energy in sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. Ebenso haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Sfc Energy aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt lässt sich sagen, dass Sfc Energy hinsichtlich der Stimmung als "Gut" betrachtet werden muss.

SFC Energy kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SFC Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SFC Energy-Analyse.

