SFC Energy-Aktie: Revolutionärer Durchbruch!

Die Geschäftslage von SFC Energy entwickelt sich herausragend. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Produktion von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in Indien aufgenommen worden ist. Die feierliche Einweihung der Fertigungseinrichtungen in New Delhi fand unter dem Blickpunkt von Robert Habeck statt. Nach Angaben des Unternehmens wird hier ein zusätzlicher Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro erwartet. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen nach eigenen Angaben aktuelle Großaufträge im Wert von mehr als 33 Millionen Euro.

In diesem Zusammenhang äußerte Wirtschaftsminister Robert Habeck: “Die ökologische Umgestaltung der Wirtschaft stellt eine dringende Herausforderung und ein wesentliches gemeinsames Anliegen Deutschlands und Indiens dar. Wasserstoff und seine Derivate werden bei dieser Transformation eine...