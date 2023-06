SFC Energy-Aktie: Prognose sieht langfristiges Potenzial trotz kurzfristigem Rücksetzer!

Die SFC Energy-Aktie hat kürzlich einen Rücksetzer von rund 5% verzeichnet, ähnlich wie andere Branchengrößen wie Plug Power oder Nel ASA. Doch dies trübt nicht die positiven Aussichten für das Unternehmen in den kommenden Quartalen und Jahren. Analysten prognostizieren weiterhin steigende Umsätze und vor allem Gewinne. Ist dieser Rückgang also nur von vorübergehender Natur? Im Vergleich zu einigen anderen Wasserstoffunternehmen hat die Aktie auf Jahresbasis nur geringfügig an Wert verloren, nämlich lediglich 10%.

Die Einschätzungen verschiedener Analysten und Experten sind ebenfalls positiv. Es wird eine Kaufempfehlung für die SFC Energy-Aktie ausgesprochen, mit einem Kursziel von rund 32 €. Aktuell bietet dies immerhin eine Chance von etwa 40%. Trotz des kurzfristigen Rücksetzers wird das langfristige Potenzial des...