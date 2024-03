SFC Energy Aktie: In Lauerstellung

Die Sfc Energy-Aktie notiert derzeit bei 17,56 EUR und liegt damit um -2,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -14,09 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Somit bewerten wir die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" für beide Zeiträume.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Sfc Energy-Aktie laut des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 245,4 um 631 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 33,59 im Segment "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sfc Energy-Aktie beträgt aktuell 36, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 54,49 erzielt. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Sfc Energy-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

